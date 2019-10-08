Sanat atölyeleri sanatını konuşturdu

Dönem ve Yaz Kursu kursiyerlerinin hazırladıkları sanat eserleri gerçekleştirilen açılış töreniyle, sanat severlerle buluştu.

Bartın Belediyesi Geleneksel Sanat Atölyelerinde yapılan Ebru, Çamaltı, Kaligrafi, Tesbih ve Naht eserleri açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi ile sanat severlerle buluştu. Sergi açılış töreni Bartın Valisi Sayın Sinan Güner'in katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “ Belediyemiz Kültür ve Sosyal İller Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Geleneksel Sanat Atölyelerinde titiz, disiplinli ve özveriyle üretilen sanat eserleri, birbirinden değerli hocalarımızın nezdinde güzel işlere imza atıyor. 79 Kursiyerin toplamda 154 eserinin sergilendiği organizasyonda başta değerli hocalarımız Ahmet Güldür ve İbrahim Boz olmak üzere, tüm katılımcılara, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Herkesin ellerine sağlık” dedi.

Bartın Valisi Sinar Güner ve Bartın Belediyesi Geleneksel Sanat Atölyeleri Sergisi'ne katılan konuklar açılış töreni ve sergiyi gezdikten sonra Bartın Belediyesi Bilim ve Teknoloji Atölyesini gezerek, öğretmen Yücel Yüzlü'den çalışmalar hakkında bilgi aldılar.