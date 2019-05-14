Sanat Atölyesi kursiyerleri belediyede

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bünyesinde faaliyetlerini sürdüren sanat atölyelerinden sadece bir tanesi olan Camaltı Sanatı Atölyesi Hocası İbrahim Boz, Naht Sanatı Ustası Ahmet Güldür ve camaltı kursu kursiyerlerini ağırladı. Camaltı Sanatı Hocası İbrahim Boz, Başkan Akın'a ziyaretleri anısına camaltı sanatı ile yapılmış Gelin Aynası hediye etti. Başkan Akın, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz dedi.

Başkan Akın, ziyaretlerinden dolayı ve hediyeleri için İbrahim Boz, Ahmet Güldür ve kursiyerlere teşekkür etti.