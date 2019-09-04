Sanayi sitesinde asfalt çalışması

Sokak'ta sıcak asfalt ve yol yenileme çalışması başlattı.

Bartın Belediyesi sıcak asfalt ve yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek "Tozsuz, çamursuz, sıkıntısız uzun ömürlü yollar oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da hasar gören Sanayi Sitesi 540. Sokak'ta yol yenileme çalışması başlattık. Yolu sıcak asfalt ile yeniden düzenleyerek halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlayacağız" dedi.