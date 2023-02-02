Sanayiciye daha ucuz finansal kaynak

Bartın'da, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve KOSGEB ortaklığında yürütülen 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programının eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bartın'da Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantısına Bartın TSO Başkanı Halil Balık, TSO Genel Sekreteri Ahmet İncekara, BAKKA Yenilikçi ve Rekabetçilik Birim Başkanı Dr. Hakkı Yavuz Toplu, ajans temsilcileri, sanayici ve iş insanları ile KOBİ temsilcileri katıldı.

Eğitim ve bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan BAKKA Yenilikçi ve Rekabetçilik Birim Başkanı Dr. Hakkı Yavuz Toplu, “BAKKA olarak daha önce KOBİ'lere yönelik mali destek programlarına çıkmıştık. Bu tarzdaki bir programı daha önce ajans olarak çıkmamıştık. Türkiye çapında da bu programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından bu tarz bir program için ilk olarak ajansımızı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak seçildik. Üç ajans olarak bu programın pilot ajansları olduk. Şu anda bu programa ilk başlayan ajanslar olarak bilgilendirme ve eğitim toplantılarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Programın içeriği hakkında da bilgiler veren Dr. Toplu, “Programımız özetle daha önceki programlardan farklı olarak bir aracı kuruluş kullanarak ve KOSGEB'in finansal kaynaklarını kullanarak daha ucuz finansal kaynak temini sağlanmasına yönelik bir program. Toplantımız çerçevesinde detaylarını da paylaşacağımız bu programda 500 bin TL ile 2 milyon 500 bin TL arasında bir kredi kullanımını bir aracı banka kullanarak ortaya çıkan finansman değerinin yaklaşık olarak yüzde 90'nı KOSGEB ve ajans olarak karşılanması, ana para + yüzde 10'luk kısmı ise işletme tarafından karşılanmasını içeren bir program. Bu çerçevede Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta öncelikli bazı sektörler belirlendi. Sektörlerin belirlenmesinde daha önce ajansın yapmış olduğu rekabetçi sektörler analizi ve yine başvurular üzerine ajansın destek verdiği kuruluşların istatistik analizleri değerlendirildi. Programın güzel yanı belirlenen sektörlerin öncelikli desteklenmesi ana hedef olmakla birlikte bu sektörlerin dışındaki firmalarda başvuru yapabilecekler. Öncelikli sektörlerdeki firmalar değerlendirme aşamasında avantaja sahip olacaklar ancak diğer sektörlerden de firmalar başvuruda bulunabilecekler” ifadelerinde bulundu.

Daha sonra BAKKA Uzmanlarından Rumeysa Tıraş tarafından katılımcılara programın çerçevesi, amacı ve öncelikleri, uygun proje konuları, projelerin hazırlanması, başvuru dönemi, başvuruların değerlendirilmesi gibi çeşitli konularda bilgiler aktarıldı.