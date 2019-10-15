Şehir bayraklarla donatıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Belediye hizmet araçları, hizmet binaları, parklar, köprüler, üst geçitler, cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde huzur, barış ve güvenliği sağlamak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatında görev alan tüm Mehmetçiklerimize güç, kuvvet diliyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı durmaya çalışan terör örgütlerinin kökü temizleninceye kadar bu mücadelenin sürmesini sonuna kadar destekliyoruz. Harekat sırasında Şehit olan Askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Türk Ordusu, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nda yüce Mevla'm ordumuzun yardımcısı olsun. Dualarımız ve desteğimiz Mehmetçiğimize. Zaferimiz muhkem ve mutlak olsun” dedi.

Harekata destek amaçlı Bartın Belediyesi tarafından şehrin çeşitli bölgelerine 250 adet Türk Bayrağı asıldı.