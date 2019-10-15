İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehir bayraklarla donatıldı

Bartın Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanı bayraklarla donatıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Belediye hizmet araçları, hizmet binaları, parklar, köprüler, üst geçitler, cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde huzur, barış ve güvenliği sağlamak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatında görev alan tüm Mehmetçiklerimize güç, kuvvet diliyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı durmaya çalışan terör örgütlerinin kökü temizleninceye kadar bu mücadelenin sürmesini sonuna kadar destekliyoruz. Harekat sırasında Şehit olan Askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Türk Ordusu, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nda yüce Mevla'm ordumuzun yardımcısı olsun. Dualarımız ve desteğimiz Mehmetçiğimize. Zaferimiz muhkem ve mutlak olsun” dedi.


Harekata destek amaçlı Bartın Belediyesi tarafından şehrin çeşitli bölgelerine 250 adet Türk Bayrağı asıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.