Şehit astsubay törenle memleketine gönderildi

Bartın'da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş (34) askeri törenle memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine gönderildi.

Bartın Amasra İlçesine bağlı Tarlaağzı köyü açıklarında emrinde görevli iki uzman çavuş ile birlikte eğitim dalışı yaptığı sırada girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen 34 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Astsubay Hakan Karataş için görev yaptığı Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığında tören düzenlendi. 50 kişilik arama ekibinin çalışmaları sonrası Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında görevli Su altı arama ve Kurtarma timleri tarafından cansız bedenine ulaşılan şehit Astsubay'ın cenazesi ilk olarak otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Astsubayın cenazesi görevli olduğu Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na getirildi. Törene Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orman Uzun, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Abdulcelil Çakar'ın helallik aldırdığı Astsubay Hakan Karataş'ın eşi Gülşah ayakta güçlükle dururken, oğlu 5 yaşındaki Bulut, babasının cenazesi gelince asker selamı verdi. Şehit Astsubayın cenazesi defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Hatay'a gönderildi.