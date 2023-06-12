Sel afetinde çöken yola 35 metre uzunluğunda köprü inşa edildi

2021 yılında Bartın'da meydana gelen sel afetinde Yenihan mevkiindeki sap deresinin taşması sonucu çöken Bartın-Karabük karayolunda inşası tamamlanan 35 metrelik köprü ulaşıma açıldı.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar taşkınlara neden olurken Bartın'ın Abdipaşa beldesine bağlı Yenihan mahallesinde 15 kilometre uzunluğundaki sap deresinin taşması sonucu Bartın-Karabük karayolunun 50 metrelik kısmı çöktü. Dere yatağına yakın noktadaki evlerin giriş katları ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Sel afeti sonrasında Bartın-Karabük yolunun altından geçen menfezler yenilenerek yol tekrar ulaşıma açıldı.

Yapılan incelemelerde Sap deresi suyunu Gökırmak'a taşıyan ve Bartın-Karabük karayolunun altından geçen menfezlerin benzer afetlerde tıkanabileceği ve yeniden taşkınlara yol açabileceği değerlendirilerek bölgeye köprü inşa edilmesine karar verildi.

35 metre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahip köprü inşasında çalışmalar tamamlandı.

Köprünün tamamlanmasıyla bölge sakinleri rahat bir nefes alırken yapılan yatırımlar sayesinde benzer afetlerde korku yaşamayacaklarını ifade ettiler.

11 Ağustos 2021 selinde sap deresinin taşması sonucu evi sular altında kalan, çocukları ve torunları bulundukları dairenin duvarları kırılarak kurtarılan 67 yaşındaki Şaban Ergül, “11 Ağustos 2021'de burada büyük bir sel afeti yaşadık. O gündür bugündür devletimiz buraya var gücüyle mücadele verdi. Bizler için elinden geleni yaptı. Biz buraya acilen köprü istedik. Devletimiz de sağ olsun acilen burada köprüye başladı. O gündür bizim yaralarımızı sardılar. Şu anda açıldı çok huzurluyuz. Devletimize milletimize teşekkür ederim bu köprüyü bir an önce bitirdiği için. Bu yolun bir tarafı, sağ tarafı Karabük'ten geliş tarafı tamamıyla göçtü. Yeniden ulaşıma açıldı geçici olaraktan. Köprü yapıldıktan sonra burada ufak bir menfez vardı o almadığı için buralar sele gitti. Şimdi devlet tuttu buraya 35 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde köprü yaptı. Büyük bir masraf yaptı. Allah razı olsun devletimizden. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Sap deresi üzerinde yapımı devam eden ıslah çalışmalarının da yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.