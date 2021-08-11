Sel nedeniyle heyelan meydana geldi, araçlar ağır hasar aldı

Bartın'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Meydana gelen selde karayolları köprü menfezlerde hasarlar meydana geldi.

Gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Aniden bastıran yağış sonrası Karabük ve Kumluca karayollarında heyelan meydana geldi. Bartın-Kumluca karayolunda sel nedeniyle heyelan meydana gelirken yol ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle geceden beri kapalı olan Bartın ulus Pınarbaşı Azdavay yolu Ağa köyü girişi yol açma çalışmaları devam ediyor. Bazı köylere ulaşım sağlanamazken Bartın Valisi Sinan Güner ve yetkililerin bölgedeki incelemeleri sürüyor

Öte yandan sel nedeniyle Bartın Karabük yolu Bahçecik mevkiinde yollar göçerken araçlar ağır hasar aldı.