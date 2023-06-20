Sel suları çekildi, acı manzara ortaya çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde derenin taşması sonucu yaşanan selin izleri sular çekilince ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyarı yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesinde sağanak hayatı felç etti. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle tanınan ilçede cadde ve sokaklar sağanak sonrası Horhor Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı. Metrekareye 66 kilogram yağışın düştüğü ilçede çok sayıda dükkan ve evi su bastı. Sel sularının çekilmesiyle birlikte acı manzara ortaya çıktı. İlçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulunun su basan bahçesi de balçıklarla kaplandı. İş yerleri çamur içerisinde kalan esnaflar temizlik çalışması başlattı. İlçede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.