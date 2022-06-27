Selde mahsur kalan 8 kişilik aileyi JAK ve AFAD kurtardı

Bartın’da evlerini su basması sonucu mahsur kalan 8 kişilik aile, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bartın'da evlerini su basması sonucu mahsur kalan 8 kişilik aile, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kayadibi Çavuş köyünde evlerini su basan 8 kişilik aile evlerinde mahsur kaldı. Durumu ekiplere bildiren ailenin yardımına JAK ve AFAD ekipleri koştu. Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla aileyi mahsur kaldığı yerden kurtarıp tek tek sırtlarında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı.