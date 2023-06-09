Selde zemini zarar gören saha yenilendi

Bartın’ın Kozcağız beldesinde 2022 yılının Haziran ayında meydana gelen sel afetinde sele maruz kalan ve suların çekilmesi sonrasında zemini balçıkla kaplanan Kozcağız Futbol Sahasında yenileme çalışmaları son aşamaya geldi.
Bartın'ın Kozcağız beldesinde 2022 yılının Haziran ayında meydana gelen sel afetinde sele maruz kalan ve suların çekilmesi sonrasında zemini balçıkla kaplanan Kozcağız Futbol Sahasında yenileme çalışmaları son aşamaya geldi.
2022 yılının Haziran ayında Bartın ve Kozcağız'da yaşanan sel afetinde Kozcağız'daki futbol sahası da zarar gördü. Selle birlikte sentetik futbol sahasının sular içinde kalan zemini suların çekilmesiyle birlikte balçık içinde kaldı. Kuruyan balçık saha zemininde büyük hasar oluşturdu.
Sel afeti sonrasında sahanın yenilenmesi noktasında başlatılan çalışmalar son aşamaya geldi.
Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman yaptığı paylaşımla, “Stadımız yenilendi, hayırlı olsun” dedi.