Selin vurduğu tarihi ilçe Amasra'da temizlik çalışmaları sürüyor

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da meydana gelen sel afetinin sonrasında başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Metoroloji Genel Müdürlüğünce ‘Turuncu Kod' ile uyarılan Bartın'ın farklı noktalarında sağanak yağışlar sonrası taşkınlar oluştu. Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da ise ilçe merkezinden geçerek Küçük Liman mevkiinden Karadeniz'e dökülen Horhor deresi taştı. Taşan derenin suları Kum Mahallesinde ev ve işyerlerine girdi.

Selin dere yatağı çevresindeki istinat duvarlarını yıkması sonucu ilçedeki taşımalı eğitim veren okullara yemek üretimin yapıldığı Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tekno mutfağı ve kazan dairesi sular altında kaldı.

Suların çekilmesiyle birlikte ilçede selden etkilenen noktalarda temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışmalara iş makineleri, itfaiye ve arazözlerle destek verilirken hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Sel afeti sonrasında dükkanlarını temizleyen esnaflar yarım saatlik sürede ev ve işyerlerinin sularla dolduğunu, suların çekilmesiyle beraber başladıkları temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.