Şennur Demir memleketinde coşkuyla karşılandı

Hindistan'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda gümüş madalya kazanan 'Demir Lady' lakaplı milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı.

Bartın girişinde pankartlarla karşılanan Demir, karşılama için teşekkür etti. Gazetecilere konuşan Demir, “Daha iyi dereceler yapabilecek güçteydik ama olmadı. Dünya ikinciliği aldım. Maalesef finalde Çinli sporcuya kaybettim. Daha çok çalışıp, daha iyisini yapacağız. Takım olarak amacımız yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırmak. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz. Tekrardan çalışıp dünya şampiyonu veya Avrupa şampiyonu olmak için elimizden gelen ne varsa hepsini yapacağız. Madalyamı, ülkemizde ve tüm dünyada şiddete maruz kalan kadınlara armağan ediyorum. Kadınların ne kadar güçlü olduğunu, istediklerinde neler yapabileceklerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya göstermek istiyorum" dedi.

Demir karşılamaya gelen ailesi ve hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.