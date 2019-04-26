Serbest güreşte şampiyonlar belli oldu

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 42 üniversiteden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda B Klasman serbest stilde şampiyonlar belli oldu.

Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası, 42 farklı üniversiteden sporcuların katılımıyla Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Spor Bilimleri Fakültesi Tesislerinde düzenlenen şampiyona da minderin tozunu attıran sporcular izleyicilere büyük heyecan yaşattı.

Şampiyonanın ikinci gününde müsabakalar 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 ve 125 kilolarda yapıldı. Karşılaşmaların sonucu şu şekilde:

57 kiloda; Samir Rızayev (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) birinci, Muhammet Aygün (Bayburt Üniversitesi) ikinci, Eyüp Kurt (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) ve Onur Karakurak (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

61 kiloda; Mücahit Kaya (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) birinci, Levent Soycan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ikinci, Ziya Tanış (Cumhuriyet Üniversitesi) ve Osman Ece (Siirt Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

65 kiloda; Ali Çam (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) birinci, Harun Baki (Bülent Ecevit Üniversitesi) ikinci, Emre Doğan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ve Abdurrahman Özbay (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

70 kiloda; Yunus Coşkun (Aksaray Üniversitesi) birinci, Recep Diri (Düzce Üniversitesi) ikinci, Ömer Faruk Özcan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ve Uğur Akbay (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

74 kiloda; Fatih Yıldırım (Aksaray Üniversitesi) birinci, İ. Burak Yerlikaya (Gazi Üniversitesi) ikinci, Coşkun Keleş (Cumhuriyet Üniversitesi) ve İsmail Avcı (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

79 kiloda; İsa Demir (Aksaray Üniversitesi) birinci, Enes Mehmet (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ikinci, Ruslan Arslangerev (Gazi Üniversitesi) ve Hasan Karbuz (Akdeniz Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

86 kiloda; Abdullah Arslan (Aksaray Üniversitesi) birinci, Abdullah Saklı (Bayburt Üniversitesi) ikinci, Juneyit Urayev (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi) ve Yunus Emre Hançer (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

92 kiloda; Mahmut Özkaya (Aksaray Üniversitesi) birinci, Mustafa Durur (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) ikinci, Yahya Oktay Orhan (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) ve Resul Yılmaz (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

97 kiloda; İbrahim Çamyar (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) birinci, Mehmet Kaya (Akdeniz Üniversitesi) ikinci ve Mustafa Dilber (Aksaray Üniversitesi) üçüncü oldu.

125 kiloda; Anıl Berkan Kılıçsallayan (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) birinci, Mert Gürhan (Düzce Üniversitesi) ikinci, Bilal Dinç (Aksaray Üniversitesi) ve M. Süleyman Karaman (Gazi Üniversitesi) ise üçüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonucunda Aksaray Üniversitesi takım halinde birinci olurken; Ondokuz Mayıs Üniversitesi ikinci, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ise üçüncü oldu.