Sergi, dinleti ve atölye çalışması beğenildi

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen Milli Mücadele'nin 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlik beğeni topladı. Bartın Belediyesi Yalı Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Bartın Belediyesi Yalı Yaşam Merkezi'nde Milli Mücadelenin 100. yılında Çetin Asma arşivinden “Bartın'da Milli Bayramlar” Sergisi, İbrahim Özel “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar” Dinletisi ve İbrahim Boz ile “Ebru Sanatı ile Türk Bayrağı Yapımı” etkinliği düzenlendi. Belediye Başkanı Cemal Akın etkinlikte yaptığı konuşmasında, “ Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele döneminin 100. Yılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediğimiz etkinlikte, şehrimizin önemli isimlerinden, Araştırmacı-Yazar Çetin Asma'nın arşivinden 120 fotoğraftan oluşan “Bartın'da Milli Bayramlar” sergisi, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Halk Müziği Koro Şefi İbrahim Özel'in ve saz arkadaşlarının sahne aldığı “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar” dinletisi ve yine Belediyemiz sanat atölyelerinde çalışmalarına devam eden İbrahim Boz'un önderliğinde “Ebru Sanatı ile Türk Bayrağı Yapımı” etkinliğini, siz değerli halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Türk Milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele Hareketini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. Yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyor, Milli Mücadeleye imza atan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizi minnet, saygı ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan Çetin Asma, İbrahim Özel ve İbrahim Boz'a teşekkür belgesi takdim ederken, emeği geçen herkesi tebrik etti.