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Seyir halinde alev alan otomobil hurdaya döndü

Bartın’da yolda birden alev alan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü kendisini son anda dışarı atabildi.

Bartın'da yolda birden alev alan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü kendisini son anda dışarı atabildi.


Bartın'ın Ulus İlçesine bağlı Bahçecik köyü mevki'inde meydana gelen olayda, Nuri E. idaresindeki binek otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Araç sürücüsünün kendisini güçlükle dışarı attığı yangında alevler bir anda bütün aracı sardı. Abdipaşa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası araç hurdaya dönerken, sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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