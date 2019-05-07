Bartın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından ‘Siber Güvenlikte Kariyer ve Uygulamalı IP Sızma Testi Eğitimi' düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Yazılım ve İnovasyon Kulübü (BUYİNOVA) tarafından düzenlenen etkinlikte SBI Bilişim'de Siber Güvenlik Takım Lideri olan Cemal Cihat ÇİFTCİ, Siber Güvenlikte Kariyer ve Uygulamalı IP Sızma Testi Eğitimi verdi.

Panele, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol CANGİ, Bartın Üniversitesi Bartın MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Bakır, Bartın Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürleri ve personeli ile Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri, personeli ve öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasının ardından eğitime başlayan Cemal Cihat Çiftci, gün geçtikçe artan İnternet kullanımı ile dolaylı olarak artan siber güvenliğin önemine vurgu yaptı. Sektörde her zaman elemana ihtiyaç olduğunu söyleyen Çiftci, özellikle siber alanda kariyer yapmak isteyen katılımcılara nereden başlamaları gerektiğini, siber güvenliğin alt dallarını ve bu alanda kariyer yapmak için alınabilecek sertifikalara dair önemli bilgiler verdi. Ardından siber alandaki iş ve maaş imkânlarına değindi. Çiftci, “NAC, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, ISO/IEC 27001 gibi sertifikalar siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler için oldukça önemlidir. Eğer bu sertifikalara sahip olursanız ve kendinizi sürekli geliştirirsek bu alanda ciddi anlamda kariyer sahibi olacağınız gibi maddi anlamda da hedeflerinize ulaşabilirsiniz” dedi.

Konuşmasından sonra eğitime geçen Çiftçi, IP Sızma Testi'ni canlı olarak uygulamaya başladı. Uygulamada sisteme nasıl sızılacağını ve aşamalarının gösterilmesinin ardından eğitim sona erdi.

Eğitim sonunda Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Eyüp Burak Ceyhan; düzenledikleri ‘Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Paneli' ve bugün verdikleri ‘Siber Güvenlikte Kariyer ve Uygulamalı IP Sızma Testi Eğitimi'nin katılımcılara önemli bilgiler kazandırdığını belirtti. Ceyhan, “Bu etkinliklerde emeği geçen hocalarımıza, BUYİNOVA yönetimine ve her etkinlikte desteklerini esirgemeyen Bartın Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Uzun'a ve Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Mustafa ARAL'a teşekkür ediyoruz. Ülkemizin katma değeri yüksek olan bu alanlardaki eleman ihtiyacını karşılamak ve Bartın'daki kamu kurum personelinin bilgisini arttırmak için bu tür etkinlikleri düzenlemeye ve bu etkinlikleri çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Eğitim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi'nin Cemal Cihat Çiftci'ye teşekkür belgesini vermesinin ardından sona erdi.