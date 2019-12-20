İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcak asfalt yapılıyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şiremirçavuş Mahallesi’nde sıcak asfalt yol çalışması yapılıyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şiremirçavuş Mahallesi'nde sıcak asfalt yol çalışması yapılıyor.


Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şiremirçavuş Mahallesi 807. Cadde'de sıcak asfalt yol çalışması yapılıyor. Yeni endüstri meslek lisesinin bulunduğu caddede başlanan çalışmaların kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Asfalt ekiplerimiz tarafından yoğun çalışma temposu ile sürdürülen işlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Şiremirçavuş Mahallemize bağlı 807. Cadde'de başlattığımız asfalt çalışmalarımız kısa sürede tamamlayacağız. Daha önce aynı cadde üzerinde kaldırım çalışmalarımızı tamamlamıştık. Yol işimiz de tamamlandığında yaptığımız çalışmamızı halkımızın hizmetine vereceğiz. Görevli personelimize kolaylıklar dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.