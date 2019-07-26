Bartın Üniversitesi'nde başlatılan ve kısa sürede tüm birimlere yaygınlaştırma başarısı gösterilen “Sıfır Atık Projesi” ile 874 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" Bartın Üniversitesi'nde uygulanmaya devam ediyor. 2018 yılı Ekim ayında pilot uygulaması Rektörlük Binası ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde başlatılan proje, bir ay gibi kısa bir sürede Bartın Üniversitesi'nin Ağdacı, Kutlubey, Ulus ve Kurucaşile'deki tüm birimlerine yaygınlaştırılması başarıldı. Bu süre içerisinde Bartın Üniversitesi yerleşkelerinden 19 bin 220 kilogram kağıt, 13 bin 178 kilogram plastik, 4 bin 228 kilogram cam, 295 kilogram metal ve 2 bin 100 kilogram ise bitkisel atık ekonomiye kazandırıldı.

Bartın Üniversitesi'nde "Sıfır Atık Projesi" ile kaynağında ayrıştırılan atıklarla çevreye verilen zarar önlenirken, önemli ekonomik olarak kazanımlar elde edildi. Bu çerçevede, "kâğıt", "metal", "cam", "plastik" ile "bitkisel atık yağ" geri dönüştürülmesiyle 1 milyon 743 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak olan 874 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Atıkların geri dönüştürülmesiyle çevreye salınan sera gazı miktarı ise azaltılarak, 79 bin 379 kilovat enerji kazanımı elde edildi. Bartın Üniversitesi'nde 2018 yılı Ekim ayından bu yana uygulanan projenin daha etkili uygulanabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya daire başkanları, fakülte sekreterleri ile proje uygulayıcıları katıldı. Toplantıda, "Sıfır Atık Projesi" ile planlanan uygulamalar gözden geçirilip, sonuçları ortaya konularak daha etkili hale getirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, üniversitenin su, doğalgaz ve elektrik giderleriyle ilgili veriler ortaya konularak, bu doğrultuda yapılabilecek tasarrufun önemine vurgu yapıldı.

Toplantıya katılarak proje uygulayıcılarıyla görüşen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise kısa zaman çevreyi koruma anlamında önemli bir geri kazanım ve tasarruf elde ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Uzun, “Ülkemizin her alanda uygulamaya koyduğu kalkınma hamlesiyle daha yeşil ve daha temiz bir dünya bırakmak için başlatılan seferberliğe katkı sunmayı gaye edinen Üniversitemiz, tüm mensuplarıyla ‘Sıfır Atık' hareketine katılmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ülkemiz geneline yaygınlaştırılan projeyi bu doğrultuda oldukça anlamlı buluyor; bize gelecek nesillerin bir emaneti olan çevremizi yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bırakmak için gayret gösteriyoruz. Kısa zamanda önemli geri kazanımlar elde ederek, ülkemizin gelişimine değer kattığımız için mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde uygulamanın şu ana kadar ki sonuçlarından hareketle aldığımız önlemler sayesinde projeyi daha da etkili ve verimli uygulayarak, kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye'nin en iyi 11. yeşil kampüsüyüz”

Bartın Üniversitesi'nin yeşil kampüs anlayışıyla öğrencilerine doğa ile iç içe bir ortam sunulduğuna da değinen Rektör Uzun, “Üniversitemiz, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl değerlendiren Yeşil Ölçüm (GreenMetric) 2018 Dünya Üniversiteler sıralamasında Türkiye üniversiteleri arasında 11'inci oldu. Dünyada ise 348'inci en iyi yeşil kampüse sahibiz. Muhteşem doğasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Bartın'da üniversitemiz bu kapsamda çalışmalarına ara vermeden sürdürmektedir. Sürekli iyileşme anlayışıyla kampüslerimizi öğrencilerimiz için daha iyi hale getirmek, onları doğanın güzellikleri arasında eğitim görmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri. Bu kapsamda sadece bu yıl yeşil kampüsümüze 100 bin metrekare çim alan daha kazandırdık.” şeklinde konuştu.

“Ekolojik dengeyi önemsiyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesinde bir doğal gölet de oluşturulduğunu kaydederek, “Kutlubey Yerleşkemizde, yağmur sularının biriktirilerek oluşturduğumuz göletle üniversitemiz yeni bir nezih alana daha kavuşmuş oldu. Böylece öğrencilerimiz güzel vakit geçirebilecekleri yeni bir alana daha sahip olurken, aynı zamanda gölet ile birlikte kampüsümüz farklı türlerden kuşların da uğrak noktası oldu. Gölette biriken yağmur sularının çim alanların sulanmasında kullanılmasını ise ekolojik dengenin gözetilmesi ve tasarruf sağlaması dolayısıyla önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bilimsel çalışmalarımızla da çevreci anlayışın yanındayız”

Üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalarla da çevreci anlayışa destek verdiklerini de kaydeden Rektör Uzun, “Üniversitemizde devam ettiğimiz çalışmalarımızdan biri de biyoyakıt olarak kullanılmak üzere biyoetanol üreteceğimiz projedir. Bu projemizle; atık bitkilerden fındık zürufu, fındık kabuğu ve orman gülünden yararlanacağız. Pakistan Goverment College iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz ve çalışmaların devam ettiği projeyle bitkisel atıkların geri kazanımı ve Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. Bölgesel kalkınmaya odaklanarak yürüttüğümüz bu projede araştırmacılarımız, dünyada daha önce biyoetanol üretimde kullanılmamış bir metotla çalışmaktadır. Bu noktada Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) uygulamaya koyduğu ‘Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı' kapsamında yürütülen proje için bizlere verdikleri destek ve yakın ilgilerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bulunduğu kent ile yaşayarak büyüyen Üniversitemize verdiği desteklerden dolayı Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner'e, kamu il yöneticilerimiz ile kamu-özel sektörden paydaşlarımıza da müteşekkirim” diye konuştu.