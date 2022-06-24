Sitenin istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

Bartın'da bir sitenin istinat duvarı çöktü. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken, 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Orduyeri Mahallesi Kaynarca mevkiinde meydana gelen olayda bir sitenin istinat duvarı çöktü. Kentte sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar sonrasında 236. Sokak'ta yer alan 4 katlı ve 18 daireli binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarının çökmesiyle birlikte binanın giriş ve 1'inci katları zarar gördü. İstinat duvarıyla birlikte kayan toprak, binanın zemin katının duvarlarını yıktı. Binanın 1'inci katındaki balkon ve duvarlar da zarar gördü.

Vatandaşlar tarafından istinat duvarının çökme anı saniye saniye görüntülenirken, istinat duvarı çöken 1 bina ile çevresindeki iki binada oturanlar tahliye edildi.

İstinat duvarı çöken binaya komşu binada oturan Yavuz Gökçimen büyük bir gürültü ile istinat duvarının çöktüğünü ifade ederek, “Ben ilk önce sesleri duydum. O istinat duvarı çatlamıştı. Ondan sonra daha fazla sesler arttı. Ben odamdan baktığımda tam orası çöktü. Hemen yanında çökmemiş olan bir istinat duvarı var peş peşe onlar. Diğerini de sallandırdı. Diğeri de esnedi zaten. Ondan sonra durum bu” dedi.