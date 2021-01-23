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Soğuk havaya rağmen karda güreştiler

Bartın’da Ulus Çınar Spor Kulübü antrenörü ve sporcularının karda antrenman ve güreş yaptıkları anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Bartın'da Ulus Çınar Spor Kulübü antrenörü ve sporcularının karda antrenman ve güreş yaptıkları anlar renkli görüntüler oluşturdu.


Bartın'ın Ulus ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Ulus Çınar Spor Kulübü'nün antrenör ve sporcuları bu kez minderde değil karda güreş tuttular. Ulusal başarıların yanı sıra uluslararası arenalarda da adlarından söz ettiren sporcuların soğuk havaya rağmen yarım metrelik kar üstünde güreş yaptıkları anlar renkli görüntülere sahne oldu. Genç sporcular, kimsenin antrenman sevgilerini sorgulayamayacağını ifade ederek, “Kimse antrenman sevgimizi sorgulamasın. Biz her yerde antrenman yapabiliriz. Yeter ki imkan olsun" dedi.

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