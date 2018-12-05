Sokak hayvanları için açlık grevine başladı

Bartın'da topladığı 400 sokak köpeğiyle İnkumu mevki'inde yer alan şehir çöplüğünde yaşam mücadelesi veren hayvansever Sevim Arkan, geçen yıl yaptıkları grevin ardından verilen sözlerin tutulmadığını iddia ederek yeniden açlık grevine başladı. Arkan, “Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. O merhametli bir insandır. Sesimi duyacağını da biliyorum” dedi.

Bartın'da sokak hayvanları için mücadele eden hayvansever Sevim Arkan, geçen yıl hayvanlara şiddet uygulayanlara yönelik ciddi yaptırımların getirilmesi amacıyla yaptığı açlık grevinin ardından geçen sürede herhangi bir değişiklik olmadığı gerekçesiyle yeniden greve başladı. Bartın İnkumu mevki'inde bulunan şehir çöplüğünde sokak hayvanları için hazırladığı alanda greve başlayan Arkan, bu kez sonuna kadar gideceğini söyledi. Sokak hayvanlarına şiddetin her geçen gün arttığını belirten Arkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini ve sesine kulak vereceğine inandığını belirtti.

“Bu sefer sonuna kadar gideceğim”

Eylemde 5'inci günü geride bırakan Arkan şöyle konuştu: “Geçen sene de ben böyle bir şeye kalkıştım. 14 gün açlık grevi yaptım. 14 gün sonunda bize hapis cezası gelecek bırakın artık dediler. Benim içimden bırakmak gelmemişti ama bir ihtimal sözlerinde dururlar dedim. Bir seneden fazla oldu ama hala yasa gelmedi. Şimdi çıkacak yasada da bizim istediğimiz gibi yine çıkmayacakmış. Dışarıda hayvanların toplatılacağı yönünde açıklama geldi. Ben bu canlılarsız bir hayat düşünemiyorum. Benim 24 saatim çöplerden bu canlıları toplamakla geçiyor. Bu yeni yasanın da karanlık odada değil de, gönüllülerle, derneklerle oturup hep birlikte karar verilerek hazırlanmasını istiyorum. Bu sefer sonuna kadar gideceğim. Bırakmayacağım. Ne zaman bu canlar sizin istediğiniz gibi rahata erecek dedikleri zaman bırakacağım. Bu konuda da Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. O merhametli bir insandır. Sesimi duyacağını da biliyorum.”