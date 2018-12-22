İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Stadyum sokak yenileniyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak araç yolunu yenilemek üzere çalışma başlattı.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak araç yolunu yenilemek üzere çalışma başlattı.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Tozsuz, çamursuz, sıkıntısız uzun ömürlü yollar oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da hasar gören Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak araç yolunu parke taşlarla yeniden düzenlemek üzere çalışma başlattık. Ekiplerimiz söküm çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmalarımızı kısa süre içinde tamamlayarak bu bölgemizde de sorunsuz ulaşım imkanı sağlayacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.