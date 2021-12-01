Su kuyusunda cesedi bulunan Songül'ün babası ve kardeşleri serbest

Bartın'da cesedi su kuyusunda bulunan 31 yaşındaki Songül'ün kuyuyu çevreleyen duvara babası ve kardeşlerinin ismini yazmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı.

Bartın'ın Gecen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı hafta sonu öğle saatlerinde evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Aile bireyleri Sarı'ya ulaşamayınca durum emniyet ekiplerine bildirildi. Emniyet ekipleri ve aile üyelerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Sarı'nın cansız bedenine köy yakınlarında yer alan bir tarladaki su kuyusunda ulaşıldı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce 6 metre derinliğindeki kuyudaki su, motorlu pompalarla boşaltıldı. Daha sonra Sarı'nın halata bağlanan cesedi kuyu dışına çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Sarı'nın cansız bedeninin bulunduğu su kuyusunun duvarına ölümünden sorumlu tuttuğu iddia edilen babası E.S. ile kardeşleri İ.S. ve Ü.S., emniyetteki ifadelerinin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi.

Songül'ün kardeşleri İ.S. ve Ü.S.; Cumhuriyet Savcılığında babası ise E.S. sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.