Sudan Büyükelçisi Eltayeb, BARÜ'yü ziyaret etti

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret ederek Sudanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, bilimsel başarılarıyla birlikte sunduğu kaliteli eğitim ortamıyla sadece Türkiye'nin 81 ilinden değil dünyanın 72 ülkesinden öğrencileri bulunan Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret etti. Kutlubey Yerleşkesinde Sudanlı öğrencilerle bir araya gelen Büyükelçi Eltayeb, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı tarafından karşılandı.

Büyükelçi Eltayeb ve beraberindekiler daha sonra Kütüphane Konferans Salonunda BARÜ Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen “Sudan Bağımsızlık Günü” etkinliğine katıldı. Burada konuşan Rektör Yardımcısı Yazıcı, iki ülke arasında geçmişten bugüne uzanan sevgi ve kardeşlik bağına değinerek BARÜ'nün tüm bileşenleriyle iyi bir gelecek için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Yazıcı, 72 farklı ülkeden öğrencileriyle büyük bir aile olduklarına değinerek “Ülkemizin yükseköğretim alanında cazibe merkezi olması doğrultusunda Üniversitemiz önemli katkı sunmaktadır. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarımızla ortak geleceğimize değer katma gayretindeyiz. Öğrencilerimizi tüm çalışmaların merkezine alarak sürdürdüğümüz bu yolculukta daha iyiye ve daha güzele ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Büyükelçi Eltayeb ise Sudanlı öğrencileri selamlayarak başladığı konuşmasında iyi bir eğitim vurgusu yaparak çeşitli tavsiyelerde bulundu. Sadece Türkiye'de değil Sudan'da da Bartın Üniversitesine ilginin yoğun olduğunu dile getiren Büyükelçi Eltayeb, bu noktada ikili iş birliğinin pekiştirilmesine yönelik atılacak adımlardan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Sudan Milli Müziklerinin öğrenciler tarafından oluşan koro ile seslendirildiği etkinlikte, yöresel yemekler, kıyafetler, hediyelik eşyalar ve danslarla Sudan kültürü tanıtıldı.

Yöresel düğün merasimlerinin sergilenip çeşitli yarışmaların da düzenlediği etkinlik günün anısına çekilen fotoğrafların ardından son buldu.