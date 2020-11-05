Taksiciden artan virüs vakalarına karşı brandalı önlem

Bartın'da taksi şoförü Şafak Ceylan artan korona virüs vak'alarına karşı aracında şoför koltuğu ile yolcuların arasını branda ile ayırarak önlem aldı.

Bartın'da taksicilik yapan Şafak Ceylan, artan korona virüs vak'alarına karşı aracında brandalı önlem aldı. Her seferden sonra aracını dezenfekte ederek temizleyen Ceylan, müşterili yolculuklarda teması sıfıra indirmek için şoför bölümünü branda ile çevreledi. Aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koyan Ceylan, taksi ücreti için para alışverişini brandaya açtığı bölmeden gerçekleştiriyor.

Taksi şoförü Ceylan kendilerini ve müşterilerini vak'alardan korumayı hedeflediklerini kaydederek, “Biz burada ticari taksi esnafıyız. Artan vak'alar ve çoğalan hastalıklardan dolayı kendimiz için ve müşterilerimiz için bir arkadaşımızla beraber önlem almaya karar verdik. Böyle bir branda ortamını hazırladık. Rahatız, huzurluyuz, müşterilerimiz memnun. Güzel bir şey oldu hem kendimiz için hem de müşterilerimiz için” dedi.

Branda uygulamasını gören müşterilerinde ilk başta şaşırdıklarını söyleyen Ceylan, “Abi bu ne? Bu nasıl bir şey? Çok güzel, çok başarılı, ilk defa görüyorum böyle bir şey diyenler var. Mutlular, oh diyorlar. Onlarda rahat bir nefes aldılar yani.” ifadelerinde bulundu.