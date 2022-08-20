Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider:"Dikkat edin bütün ekip sahada, şimdi bu kadar adamın derdi ne olabilir? Biz sizsiniz, siz biziz”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider Bartın'da inceleme ve ziyaretlerinde “Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki, dikkat edin bütün ekip sahada, şimdi bu kadar adamın derdi ne olabilir. Biz sizsiniz, siz biziz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider; AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ve partililerle birlikte aşure ikramında bulundu. Selden etkilenen tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu. Kumluca beldesi Zafer Köyünde taşkın koruma çalışmaları yerinde inceledi. Gizlgider, Kozcağız Barajı'nda Vali Nurtaç Arslan ve DSİ yetkilileri ve Zonguldak Orman Bölge müdürü Faruk Bayraktaroğlu beraberinde kalabalık heyetle incelemelerde bulundu.

Ulus İlçesi Abdipaşa beldesinde faaliyet gösteren defne yaprağı işleme fabrikasını ziyaret eden Gizligider, çay bahçesinde vatandaşlara hitap etti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider “Öncelikle ben grup başkanvekilimize teşekkür ederim. Buradan bütün kalbimle şunları paylaşmak isterim. Bartın olarak başkanımızın kıymetini bilin. Samimiyetle söylüyorum. Hep birlikte milletvekilliği yaptığımız 7 yıl boyunca iki dönem boyunca yaşadım. Sabah, öğlen, akşam Bartın düşünür" diye konuştu.

2002'den bu yana AK Parti'nin hizmetlerinin artarak devam ettiğini anlatan Bakan Yardımcısı Gizligider, "Hamdolsun AK Parti 2002'den bu yana cekleri-cakları konuşmadı. Sel oldu buradaydı bakanlarımız. Bunların hepsi kolay önemli olan nedir? Bu hizmetlerin gerçek hamisi Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmek. Ancak böyle lider görülmedi. Bizleri öyle çalıştırıyor ki bugün Tarım ve Orman Bakanımız İzmir'de, Genel Başkan vekili Binali Yıldırım ile bir açılıştaydı. Dikkat edin bütün ekip sahada. Şimdi bu kadar adamın derdi ne olabilir? Biz sizsiniz, siz biziz. Ne olur bunu aklımızda tutarsak hepsi devam eder. 2002'de başladı Anadolu'daki beyaz ihtilal dediğimiz Tayyip Erdoğan'la çıktığımız bu yolda Allah'ın izniyle kim hangi seti çekmeye çalışırsa çalışsın ki neyi amaçlamaya çalışırsa çalışsın. Allah'ın dediği olur. Biz iki şeyden sorumluyuz bir niyetlerimiz iki yapıp ettiklerimiz. Niyetlerimizi Allah biliyor icraat içinde elimizden geleni çabalarsak vakti saat Allah'tadır. Bu zamana kadar da şer görünenleri hayra çevirende O'dur. Bundan sonrada çevirecektir. Bunu bilin biz sonuna kadar son noktaya kadar sizinle beraber olmağa devam edeceğiz. Sizden aldığımız vekalet görevini o yönetme yetkisi hakkını helal etmeye inşallah çalışacağız" dedi.