Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Bartın'da kıskançlık krizine giren koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Aladağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda 47 yaşındaki Şenol K. isimli şahıs, eşi 49 yaşındaki Gül K. ile aldatılma şüphesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine evdeki bıçakla karısına saldıran koca, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Gül K., olayın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şenol K.'nin pazarcılık yaptığı ve çiftin 2 çocuklarının olduğu öğrenildi.