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Taşıt yolu iyileştiriliyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tuna Mahallesi Hz.

Ebu Derda Türbesi ve Halatçı Yaması Mezarlığı Mevkii'nde taşıt yolunda iyileştirme çalışması yapıyor.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ”Üst yapı düzenlemelere hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkânı sağlamak için Tuna Mahallesi Hz. Ebu Derda Türbesi ve Halatçı Yaması Mezarlığı Mevkii'nde taşıt yolunda iyileştirme çalışmasına başladı. Çalışmalarımız mahallelerimizin düzenlenmesine ihtiyaç duyulan diğer noktalarında da olacak” dedi.

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