İhlas Haber Ajansı

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Taşma noktasına gelen dere evler için tehlike oluşturuyor

Bartın’ın merkez ilçeye bağlı Arıt köyünde bulunan dere taşma noktasına gelirken, bölgede bulunan evler için tehlike oluşturuyor.

Bartın'ın merkez ilçeye bağlı Arıt köyünde bulunan dere taşma noktasına gelirken, bölgede bulunan evler için tehlike oluşturuyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı uyarı verdiği Bartın'da sabah itibariyle bağlayan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar Bartın merkezde bulunan Arıt Köyü'ndeki dere suyunun her dakika yükseldiğini ifade ederken Bartın Valiliği ise vatandaşlara mümkün oldukça dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve tehlike arz eden yapılardan uzak durulması uyarılarında bulundu.

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