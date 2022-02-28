TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: "Ukrayna iki güvenlik konseyi üyesi arasında sıkışmış kalmış"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Yılmaz Tunç, "Ukrayna, güvenlik konseyi üyesi iki ülke arasında sıkışmış kalmış. Güvenlik konseyi dünyada güvenliği sağlayacak 5 tane ülke ve yapılanma böyle ama ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin güvenliği sarsan ülkeler " dedi.

AK Parti Bartın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, katılımıyla Bartın Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözlerinin Ukrayna - Rusya savaşıyla bugün daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin hassan bir dönemden geçtiğini anlatan Yılmaz Tunç, "Rusya - Ukrayna savaşı başladı ve 5. günde. Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği dünyada hakkaniyeti hakkı, adaleti savunan o sözleri, Birleşmiş Milletler kürsüsünden de ifade ettiği 'dünya beşten büyüktür' derken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM'nin yapılanması 'artık bir reforma tabi tutulmalıdır' derken daha adil bir dünya mümkündür derken boşuna söylemiyordu. Bugünleri görerek, gelecekteki tehlikeleri işaret ediyordu. Bugün Ukrayna iki güvenlik konseyi üyesinin arasında sıkışmış kalmış. Güvenlik Konseyi dünyada güvenliği sağlayacak 5 tane ülke. Yapılanma böyle geçmişte böyle kurulmuş düzen. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin. Güvenliği sarsan ülkeler bunlar. Bir başka ülkenin topraklarını işgal eder biri, öbürü hemen güneyimizde terörü destekler. Türkiye'de demokrasiye darbe indirmek isteyen teröristleri saklar, muhafaza eder, onları kumanda eder. Teröriste tırlar dolusu silah verir. Ondan sonra adı Güvenlik Konseyi üyesi. 5 ülkeden biri hayır dediği zaman, oradan karar çıkmaz. İşte Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken buna işret ediyor ve bugün o sözlerin değeri bütün dünya tarafından anlaşılıyor. Bugün, Türkiye'nin değeri Recep Tayyip Erdoğan'ın değeri daha çok anlaşılıyor. Ukrayna Rusya krizinde de yürüttüğümüz dengeli politikanın değeri daha da anlaşılıyor. Yardım istenen bir ülke haline gelmişsek bu Türkiye ile Recep Tayyip Erdoğan ile ne kadar gurur duymamız gerektiğini bize gösteriyor" dedi.

Tunç, 28 Şubat Parlamenter sistemin kara lekesi olduğunu da sözlerine ekleyerek, " O özledikleri parlamenter sisteminin kara lekeleri, 28 Şubat, 12 Eylül, 27 Mayıs, Menderes'in asılması Hasan Polatkan'ın, bakanların asılmasıdır. Terörü üreten, vesayetçi anlayışı üreten sistemdir, siyasi krizlerdir. 1.5 yılda değişen hükümetler demek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, demokrasidir, Cumhuriyetin ta kendisidir" ifadelerine yer verdi.