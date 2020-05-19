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TCG Mızrak 19.19'da kutlamalara ortak oldu

Bartın’ın Amasra ilçesinde demirli TCG Mızrak hücumbotu, saat 19.

Bartın'ın Amasra ilçesinde demirli TCG Mızrak hücumbotu, saat 19.19'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ortak oldu.


Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 19.09'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı söylemek için yerlerini aldı. Amasra ilçesinde de belediye hoparlörlerinden çalınan İstiklal Marşı'na Büyük Liman'da demirli halde TCG Mızrak hücumbotu da eşlik etti. Hücumbotta görevli askeri personel, saat 19.09'da geminin güvertesinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamalara ortak oldu.

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