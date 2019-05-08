Tehlike oluşturan bina yıkıldı

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler Köyortası Mahallesi'nde tehlike oluşturduğu belirlenen metruk bir binayı yıktı.

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler vatandaşlar için can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan Köyortası Mahallesi Günay Dağlıoğlu Sokak'ta ki metruk binayı yıktı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Köyortası Mahallesi Günay Dağlıoğlu Sokak'ta vatandaşlarımız için tehlike oluşturan bina ekiplerimiz tarafından yıkıldı. Bu çalışma ile vatandaşlarımız için tehlike oluşturan bir noktayı daha ortadan kaldırdık. Halkımızın huzuru ve can güvenliği bizler için çok önemli. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak, etkili ve kalıcı hizmetler veren bir belediye olarak çalışmaya devam ediyoruz” dedi.