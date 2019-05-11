Tehlike saçan bina yıkıldı

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler Demirciler Mahallesi Aligama Sokak'ta metruk halde bulunan ve tehlike arz eden binanın güvenlik gerekçesiyle yıkımını gerçekleştirdi.

Konu hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, açıklamasında “Bartın'da vatandaşlarımızı huzursuz eden, can ve mal güvenliğini riske sokan her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2863 Sayılı Yasasının 6. Maddesine göre Bartın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen talimat doğrultusunda Demirciler Mahallesi Aligama Sokak'ta metruk halde bulunan ve tehlike arz eden binanın güvenlik gerekçesiyle yıkımını gerçekleştirdi. Bu çalışma ile vatandaşlarımız için tehlike oluşturan bir noktayı daha ortadan kaldırdık” şeklinde konuştu.