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Tek katlı ev alev alev yandı

Bartın’ın Ulus ilçesinde tek katlı ev çıkan alev alev yandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde tek katlı ev çıkan alev alev yandı.



Olay, Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Yavuz'a ait evde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangının evde kimsenin olmadığı sırada başladığı öğrenilirken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.


Alevlere teslim olan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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