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Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Bartın’da meydana gelen yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.

Bartın'da meydana gelen yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.


Yangın Bartın'ın Kumluca Beldesine bağlı Döngeller köyünde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre Döngeller Rüstem Aydaoğan'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda yükseldiği yangına ilk müdahale köy sakinlerinden geldi. İtfaiyenin ulaşım güçlüğü nedeniyle zamanında müdahale edemediği yangında ev tamamen alevlere teslim oldu. Yangına köy sakinlerinin müdahale etme çalışmaları da cep telefonu kameralarına yansıdı.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

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