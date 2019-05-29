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Telefon dolandırıcılarının hevesleri kursağında kaldı

Bartın’da bir vatandaşı kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan şahıslar, kıskıvrak yakalandı.

Bartın'da bir vatandaşı kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan şahıslar, kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Bartın'ın Kızılelma köyünde yaşayan B.C. isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, emniyet müdürü olduklarını, çok gizli bir terör operasyonu yürüttüklerini ve B.Ç.'nin de 578 kişilik terör örgütü listesinde yer aldığını söyledi. Dolandırıcılar, operasyon kapsamında B.Ç.'den evinde bulunan değerli eşyaları ve bankadaki 60 bin lirayı verdikleri adrese getirmesini ve operasyondan kimseye bahsetmemesini istedi. Durumdan şüphelenen B.Ö. Kızılelma Jandarma Karakol Komutanlığına giderek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, dolandırıcıları parayı almak için bekledikleri adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Üniversite öğrencisi oldukları belirlenen zanlılar sorgulanmak üzere Bartın İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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