Telefonla görüntülediği boynuzlu engerek yılanı saldırdı

Bartın'da, tarihi yapıyı görüntüleyen şahsa en zehirli yılan türleri arasında yer alan boynuzlu engerek yılanı saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Bartın'da doğa fotoğrafları ve görüntüleri çeken Serkan Öztamur (29), Küre Dağları Milli Parkı eteklerinde yer alan bir köyde tarihi yapıyı görüntülemeye başladı. Öztamur tarihi yapıdaki kaya mezarına benzeyen alanları çektiği sırada taşın üzerinde yatan yılanı gördü. Öztamur yılana yaklaşarak görüntü almaya başladı. Öztamur'dan ürken yılan bir anda cep telefonuna doğru saldırdı. Öztamur da bir anda kendisini çekerek olası bir yılan ısırığından kurtuldu. Bir anda ortadan kaybolan yılanın zehirli yılan türleri arasında olan boynuzlu engerek yılanı olduğu öğrenildi.