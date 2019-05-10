Termik santral ÇED toplantısına halk tepkisi

Bartın'ın Amasra ilçesinde Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Termik Santral ile Kül Depolama Sahası, Kömür Hazırlama (Lavvar) Tesisleri ve Dolgu Alanı ile Rıhtım Entegre projesi ile ilgili yapılması planlanan Çevresel Etki ve Değerlendirme (ÇED) halkın katılım toplantısı yöre halkının tepkisi nedeniyle yapılamadı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Termik Santral ile Kül Depolama Sahası, Kömür Hazırlama (Lavvar) Tesisleri ve Dolgu Alanı ile Rıhtım Entegre projesi ile ilgili yapılması planlanan Çevresel Etki ve Değerlendirme (ÇED) halkın katılım toplantısı yöre halkının tepkisine neden oldu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile birlikte toplantının yapılacağı Amasra Kapalı Spor Salonu'na gelen vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarını ve firmayı salona sokmadı.

Uzun süren görüşmeler sonucunda toplantı iptal edilirken, bakanlık yetkilileri tarafından halkın tepkisi nedeniyle toplantının yapılamadığını belirten tutanak tutuldu. Salon önünde toplanan vatandaşlarda uzun süre termik santral karşıtı sloganlar attı. Tutulan tutanağın ardından bakanlık yetkilileri alandan ayrıldı.

"Termik santral belasına karşı ortak tepkimizi gösterdik"

Tutulan tutanakla ilgili vatandaşları bilgilendiren Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “Bugün bir kez daha Bartın'da Amasralılar olarak, bu termik santral belasına karşı ortak tepkimizi gösterdik. Sizin seçilmiş temsilcileriniz olarak bizde tutanağın tutulmasına şahitlik ettik. Bizim için önemli olan bölümünü sizlerle paylaşıyorum. Tespitlerden sonra saat 11.00'de toplantıya başlamak üzere valilikçe belirlenen yere gidildi. Yöre halkının yoğun tepkisi ve proje hakkında bilgilenmek istemediği, termik santrallerle ilgili yöre halkının yeterince bilgili olduğu, yıllardır termik santrallere karşı mücadele ettiklerini beyan etmiş ve toplantının yapılmasını istememişlerdir. Bunun üzerine tutanak imza altına alınmıştır diye tutanağı tutturduk. Ayrıca sonuna bir şerh düştük. Halkın yoğun tepkisi nedeniyle toplantı yerine girilememiş toplantı yapılamamıştır dedik” dedi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da “Hayırlısıyla bunu da atlattık. Bugün toplantı yapılamamıştır. Ama bu iş bitti anlamına gelmiyor. Süreç. Devam edecek. Biz de bu sürecin içerisinde hep beraber olacağız. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Asla termik santral istemediğimizi bugünde beyan ettik, etmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.