Terminatör böcekler katil arılarla savaşacak

Bartın'da katil arı olarak bilinen kestane zararlısı Gal Arısına karşı laboratuvar ortamında üretimleri yapılan Torymus Sinensis isimli terminatör böcekler doğaya salındı.

Karadeniz bölgesinde kestane meyvesi ve kestane üretimini doğrudan olumsuz etkileyen katil arı olarak anılan Gal Arısına karşı mücadele devam ediyor.

Kestane ağaçlarında yaprak ağaçlarında yaprak, çiçek ve meyve veriminde ciddi düşüşler oluşturan, kestane balı üretiminde de rekolte miktarlarını olumsuz yönde etkileyen Gal Arısı ile mücadele için laboratuvar ortamında üretimleri yapılan ve Terminatör böcek olarak anılan Torymus Sinensis isimli 2 bin 620 böcek Bartın'da doğaya salındı.

Dünya genelinde kestane ağacı zararlısı olarak bilinen ve kestane üretiminde ciddi zararlar oluşturan Çin kökenli Kestane Gal Arısı, Avrupa ülkelerinin ardından ilk kez 2014 yılında Türkiye'deki kestane ormanlarında tespit edildi.

Türkiye'de kısa süre içinde yayımlım gösteren Gal Arısı kestane meyvesi ve kestane balı üretimini doğrudan olumsuz etkiledi. Ağaçlarda yoğunlaşmaları durumunda kestane meyvesi ve kestane balı üretimini yüzde 70 oranında düşüren Gal Arısı ile mücadelede amacıyla Terminatör böcek olarak anılan Torymus Sinensis isimli böcekler üretildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarında Gal Arısının doğal düşmanı olan ve üretimi gerçekleşen Terminatör böcekler bölgedeki kestane ormanlarına salındı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Dibektaş ve Kirsinler köylerinde bin 620 adet, Kurucaşile ilçesine bağlı Yeniköy'de ise bin adet olmak üzere toplam 2 bin 620 adet terminatör böcek kestane ağaçlarıyla buluşturuldu.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Kurucaşile Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, “Bartın ili Kurucaşile ilçemizde orman köylülerin en büyük gelir kaynaklarından biri olan kestane balı üretiminde son birkaç yıldır biyolojik anlamda sıkıntılarımız vardı. Bu sorunların farkındaydık. Orman İşletme Müdürlüğümüz ve üniversitemizin çalışmalarıyla Gal Arısıyla biyolojik mücadeleyi sağlamak üzere buraya Torymus Sinensis isimli biyolojik canlıyı bıraktık. Umarım bütün orman köylülerimize, bal üreticilerimize hayırlı olur” dedi.

Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız, “Kurucaşile ilçemizde bugün kestane Gal Arısına karşı Torymus sinensis faydalı böceğimizin salınımını gerçekleştirdik. Bölgemizde kestane galanlarda Gal Arısının zararı devam ediyor ama inşallah salınımlarla popülasyonu zarar eşiğinin altına indirmeyi hedefliyoruz. Faydalı tür diğer bölgelerde yine bir sonraki sene topladığımız gallerde faydalı böceğimizi topluyor, yakalıyoruz. Bu demek oluyor ki böceğimizin yavaş yavaş faydalı böceğimizin o alanlara yerleştiğini sevindirici bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Tabi tek başına yöntem bazen yeterli olmuyor ama İnşallah Haziran ayından sonra biyoteknik mücadele dahilinde farklı tuzaklarda ergin noktasında, zararlılarımızın erginlerini toplama noktasında çalışmalara başlayacağız. İnşallah bölgemiz için iyi çalışmalar olacağını düşünmekteyiz. Tabi üretim en fazla alabildiğimiz böcek miktarını alıp bölgemize salmaya çalışıyoruz. Bölgemizde böceğimiz hızla yayılmaya devam ediyor. Tabi ki tüm alanlarda, şu an Türkiye'nin tamamında, kestane alanlarında böceğimiz bulaşık hale geldi, yayılıyor. Tabi bunu etkileyen bazı faktörler var. Küresel ısınmada yine bunlardan biri. Yine yaptığımız çalışmalarla ve iklim şartlarındaki olumlu değişimlerle böceğimizin bir müddet sonra popülasyon dengesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.