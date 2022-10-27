TTK Amasra Müessese Müdürü ile birlikte 22 kişi gözaltına alındı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cahit Cihat Özdemir'in bulunduğu 22 kişi sorgulanmak üzere ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler için gözaltı işlemlerine başlarken, 22 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınanlar arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in yanı sıra yönetici ve mühendislerinde bulunduğu 22 kişinin sorgusu devam ederken, 3 kişinin ise aranması devam ediyor.