TTK davasında 6'ncı gün

TTK Amasra Müessesinde 43 madencinin yaşamını yitirdiği grizu kaynaklı patlamanın ardından 23 sanığın hakim karşısına çıktığı davanın 6'ncı gününde sanıkların savunması devam ediyor.

TTK Amasra Müessesinde 14 Ekim 2022 tarihinde grizu kaynaklı patlama sonucu 43 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 23 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İlk duruşmada 4 gün süren ilk celsesinin ardından 2'nci celsedeki 2'nci günde tutuksuz sanıklar savunmalarını yapıyor.

Bartın Adliyesinde oluşturulan salonda geniş güvenlik tedbirleri altında 25 Nisan 2023 günü görülmeye başlanan davanın 4 gün süren ilk celsesinde Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame okundu. Bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanıklar; Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi Levent Aydın ve Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi İbrahim Aydın Mengeç savunmalarını tamamladı.

İlk duruşmadaki 1'inci celsenin sonunda Bartın Ağır Ceza Mahkemesince verilen ara kararda 8 tutuklu sanıktan 7'sinin tutukluluklarının devamına, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın ise adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verildi. Genel Maden İşçileri Sendikasının davaya müdahillik talebi de kabul edildi.

Davanın 2'inci celsesinin ilk gününde tutuksuz sanıklardan; A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı F.K., Maden Mühendisi R.O., A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Hazırlık Servisi Mühendisi H.G., İdari Müdür S.S.B., Jeoloji Mühendisi H.O.K. savunmalarını yaparak müşteki avukatlarının sorularını yanıtladı. Davadaki 2'nci celsenin 2'nci gününde Elektro Mekanik İşletme Müdürü M.G, ve Elektro Mekanik Başmühendisi S.Ö. savunmalarının ardından müşteki avukatlarının sorularını yanıtladı.

Dava tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam edecek. Davada tanıklar ve müşteki yakınlarının da söz alarak dinlenmesi bekleniyor.

Haklarında 1062'şer yıl hapis isteniyor

İddianamede, tutuklu sanıklardan Müessese Müdürü Özdemir, İşletme Müdürü Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Soylu ve Başmühendis Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar olmak üzere toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davadaki diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların hakkında ise, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.