TTK davasında sanık yakınları ile madenci yakınları arasında gerginlik

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı dava 3'üncü günde devam etti.

Tutuklu sanıklardan TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın savunma yaptığı sırada tutuklu sanıkların yakınları ile hayatını kaybeden madenci yakınları arasında gerginlik yaşandı. Madenci yakınlarının tepkisi üzerine mahkeme başkanının talimatıyla sanık yakınları, emniyet görevlilerince mahkeme salonunun üst katına yönlendirildi. Bu sırada madenci yakınları, sanık yakınlarının salondan dışarı çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı ise bunun yasal olarak mümkün olmadığını ifade etti. Sanık yakınlarının salonun üst katına alınması sonrasında mahkeme görülmeye devam etti.