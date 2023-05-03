TTK davasının 2'nci celsesi bugün görülmeye başlanacak

TTK Amasra Müessesinde 43 madencinin yaşamını yitirdiği grizu kaynaklı patlamanın ardından 23 sanığın hakim karşısına çıktığı davanın 4 gün süren ilk celsesinin ardından 2'nci celse bugün görülmeye başlanacak.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde -300 kotunda meydana gelen ve 41'i olay günü, 2'si ise tedavi altına alındıkları hastanede olmak üzere 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı davada 1. Celse tamamlandı.

Bartın Adliyesinde geniş güvenlik tedbirleri altında görülen davanın 4 gün süren ilk celsesinde Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame okundu.

Bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanıklar; Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi Levent Aydın ve Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi İbrahim Aydın Mengeç savunmalarını tamamladı.

4 gün süren ilk celsenin sonunda Bartın Ağır Ceza Mahkemesince verilen ara kararda 8 tutuklu sanıktan 7'sinin tutukluluklarının devamına, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın ise adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verildi.

Öte yandan Genel Maden İşçileri Sendikasının davaya müdahillik talebi kabul edildi.

Davanın 2. celsesinde tutuksuz yargılanan sanıklar savuma yapacak. Davada tanıklar ve müşteki yakınları da dinlenecek.

Haklarında 1062'şer yıl hapis isteniyor

İddianamede, tutuklu sanıklardan Müessese Müdürü Özdemir, İşletme Müdürü Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Soylu ve Başmühendis Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar olmak üzere toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davadaki diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların hakkında ise, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.