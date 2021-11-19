TÜBİTAK destek programları hakkında bilgiler verildi

Bartın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde TÜBİTAK'ın “1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı” ve “1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” hakkında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü ile TÜBİTAK iş birliğiyle destek programlarının anlatıldığı çevrim içi eğitim düzenlendi. TÜBİTAK-TEYDEB-TEMEG Uzmanı Hamdi Kurtcebe Aksu tarafından verilen eğitimde “1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı” ve “1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” hakkında bilgiler verildi.

Yükseköğretim kurumlarında geliştirilen patentli teknolojilerin ve bilgi birikiminin, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimde Aksu, Yükseköğretim kurumlarındaki patentli teknolojilerin şirketlere aktarımı konusuna değindi. Aksu, “1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” kapsamında yürütücü kuruluşların bilgi birikiminin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürüne veya sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesine yönelik bilgilendirmeler de yaptı.

Karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son bulan etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.