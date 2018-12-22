İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüfekle oynarken kendisini vuran çocuk ağır yaralandı

Bartın’da tüfekle oynarken kazara kendisini vuran 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Bartın'da tüfekle oynarken kazara kendisini vuran 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


İddiaya göre, Bartın'ın Kutlubeyyazıcılar köyünde Ramis ve Şaziye Oruç çiftinin 15 yaşındaki çocukları A.O., evde bulunan tüfekle oynarken kazayla kendisini vurdu. Silah sesi üzerine odaya giren aile, çocuklarını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafasından ve ellerinden ağır şekilde yaralandığı öğrenilen A.O., hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Hastane önüne gelen çocuğun ailesi ve akrabaları sinir krizleri geçirdi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.