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Tüfekle vurulan kuğu tedavi ediliyor

Bartın’da tüfekle vurulan yaralı kuğu tedavi edilerek doğal ortamına salınacak.

Bartın'da tüfekle vurulan yaralı kuğu tedavi edilerek doğal ortamına salınacak.


Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde sahil kıyısındaki kuğuya kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca ateş edildi. Ayaklarından yaralanan kuğu çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden alınarak korunaklı bir bölgeye götürüldü. Yaralı kuğu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince veteriner hekime götürüldü. Kuğunun ayak bölgelerinde saçma izleri olduğu tespit edilirken, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi.


Kuğuya ateş eden şahıs ya da şahısların bulunması için ise çalışma başlatıldı.

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