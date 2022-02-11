Tüm ekipler çöp evi boşaltmak için dakikalarca dil döküp ikna etti

Bartın'da psikolojik sorunları olan bir kişinin evinde biriktirdiği çöplerin alınmasını istemeyen vatandaşı, Jandarma, belediye, muhtar ve köylüler dakikalarca dil döktükten sonra ikna ederek boşalttı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Ali Karagül'ün Kadıoğlu Mahallesindeki evinden gelen pis kokular nedeniyle mahalle sakinleri şikayette bulundu. Şikayet üzerine Abdipaşa Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin yanı sıra Jandarma, mahalle muhtarı ve yetkililer belirtilen adrese gitti.

Evindeki çöpleri vermek istemeyen Karagül'ü, mahalle muhtarı, köylüler ve Jandarma ekipleri dakikalarca dil dökerek ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Karagül, kapısının kilidini açması sonrası eve giren ekipler, evin her odalarının da çöplerle dolu olduğunu gördü. Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu evden 4 römork dolusu çöp çıkarttı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Mahalle muhtarı İsmail Hazinedar, 2 ay öncede evi temizlemeye geldiklerini ancak bir türlü ikna edemediklerini son çare olarak belediye başkanından yardım istediklerini söyledi.

Apdipaşa Belde Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, şahsın psikolojik sorunları olduğundan eve giden ekiplere agresif davrandığını ancak her şeye rağmen ellerinden gelen yardımı sürekli yaptıklarını söyledi.

Başkan Dönmez, " Devletimizin elini üzerlerinden çekmiyoruz. Evini temizledik ve şimdi bakım evine alınması noktasında gerekli resmi yazışmalarımızı yaptık. İnşallah onu da orada değerlendirilir ve bakım evine yerleştiririz" ifadelerine yer verdi.