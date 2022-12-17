Tunç: "Cumhurbaşkanımızın Siirt'te okuduğu şiirle, İmamoğlu'nun hakimlere hakaretini eş tutamayız”

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Cumhurbaşkanımızın Siirt'te okuduğu şiirle, İmamoğlu'nun hakimlere hakaretini eş tutamayız” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Ulus ilçesine bağlı Kozanlı Köyü'nde vefat eden bir imamın cenaze törenine katıldı. Daha sonra Ulus ilçesindeki millet parkı yapımını inceleyen Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine ‘ahmak' diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararını değerlendirdi.

YSK üyelerine bir hakaret yokmuş gibi algı oluşturulduğunu belirten Tunç, “Bunu eleştirebilirsiniz. Bu karar üzerinden bunu fırsat bilip bir takım mağduriyetler çıkarmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. YSK üyelerine yönelik ‘Bu seçimi iptal edenler ahmaktır' sözü Yargıtay kararlarına göre elbette ki suç teşkil ediyor. Mahkeme de bu konuda kanaatini belirtti. Bu suçun unsuları oluştu mu oluşmadı mı istinaf sürecinde bunlar değerlendirilecektir” dedi.

“6'lı masanın kendi içerisinde rekabeti söz konusu”

“Mahkeme kararı üzerinden bu mahkeme kararının talimatla verildiğini, iktidarın baskısıyla verildiği yönündeki iddiaları külliyen reddediyoruz” diyen Tunç, “Burada 6'lı masanın kendi içerisinde rekabeti söz konusu. Bu rekabetin bu kararla ortaya nasıl çıktığını ve nasıl birbirine düştüklerini görüyoruz. Özellikle karar açıklanır açıklanmaz bir bayram havasında kutlama yapılması zaten bütün fotoğrafı hep birlikte görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir yüzünden hapse atılması ile İmamoğlu hakkında verilen kararın benzetilmesinin kabul edilemeyeceğini aktararak şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın Siirt'te okuduğu şiirle İmamoğlu'nun hakimlere hakaretini eş tutamayız. Orada Cumhurbaşkanımız mağdurların mazlumların hakkını koruyan, insan haklarını koruyan, Siirt'te Ziya Gökalp'in ders kitaplarında yer alan şiirini okuduğu için hapsedildi ve 4 yıl İstanbul'u yaşanabilir hale getirdikten sonra hapse atıldı. Hapse atılırken insanlar gözyaşları ile uğurladılar. Ama burada bir suç söz konusu. Burada bir hakaret suçu söz konusu dolayısıyla bir halk savunuculuğu yok. Hakimlere bir hakaret var. Bu hakaretin de mahkeme tarafından suç teşkil edildiğine yönelik bir karar var. Bu karar da kesin bir karar değil. İstinafı ve temyizi var. Burada süreçleri tamamlamadan mağduriyet varmış gibi hatta bu mağduriyeti bayram gibi nasıl kutluyorsunuz. Milletimizin neyin ne olduğunu çok iyi biliyor ve gözlemliyor. Bunun cevabını da yeri geldiğinde verir”.