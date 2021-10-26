Tunç” Yeraltı Barajında çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz.”

Türkiye'de ilklerden olacak olan yeraltı barajının dünyada örneklerinin bulunduğunu da belirten Milletvekili Tunç,” Özellikle vadilerin daraldığı yerlerde baraj, gölet gibi yüzey depolamalarıyla birlikte tatlı yeraltı sularının havza aşağılarına giderek kirlenmesini önlemek veya akiferlerde daha fazla su depolayarak yerleşim birimlerine sağlıklı ve sürdürülebilir su sağlamak amacıyla yeraltı depolama projelerinin uygulamaya konulmuştu. Bartın'da bu uygulamalardan bir tanesi. İnşallah proje tamamlandığında yer altı barajı ile Bartın'ın 50 yıllık su sorununu da ortadan kaldırmış olacağız" dedi.